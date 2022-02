Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, le grand gagnant du départ de Mbappé ?

Publié le 14 février 2022 à 17h10 par A.C. mis à jour le 14 février 2022 à 17h11

Dans seulement quelques mois, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain et les dirigeants semblent déjà avoir tout prévu pour relancer le projet QSI.

Plus le temps passe, plus les espoirs s’amenuisent. Star du Paris Saint-Germain et considéré comme le plus grand talent actuellement en circulation, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat le 1er juillet prochain et dès le 1er janvier dernier, il peut négocier avec d’autres clubs. Sur le10sport.com, nous vous avons parlé de l’existence d’un accord de principe avec le Real Madrid, qui l’avait raté en 2017 et avait offert jusqu’à 180M€ l’été dernier pour l’arracher au PSG. Si les choses ne changent pas ce départ sonnera comme un véritable échec du projet de QSI, qui devra se trouver une nouvelle tête d’affiche...

Neymar mis en avant après le départ de Mbappé