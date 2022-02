Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe de la presse anglaise sur le feuilleton Icardi !

Publié le 14 février 2022 à 15h15 par La rédaction

Longtemps annoncé sur le départ durant le mercato hivernal, Mauro Icardi aurait pu rebondir du côté d'Arsenal où un échange a été proposé par le PSG. Mais en vain...

Le PSG n’aura pas vraiment réussi à dégraisser son effectif lors du mercato estival. Si Sergio Rico, Rafinha et Bandiougou Fadiga ont trouvé une porte de sortie, le club de la capitale n’a pas réussi à vendre certains joueurs, parmi lesquels se trouve Mauro Icardi. Avec seulement 5 buts inscrits en 25 matchs cette saison, l’attaquant argentin ne donne plus satisfaction aux dirigeants parisiens, qui cherchaient à s’en débarrasser dès cet hiver. Un départ qui n’a finalement pas eu lieu malgré les intérêts du FC Barcelone et de la Juventus, le joueur préférant attendre le mercato estival.

Icardi proposé à un club anglais ?