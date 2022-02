Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Paul Pogba débloquée par un ancien du PSG ?

Publié le 14 février 2022 à 13h15 par A.M.

Convoité par le PSG, Paul Pogba voit son contrat s'achever en juin prochain à Manchester United. Et les Red Devils préparent déjà la succession de l'international français.

L'été prochain, l'une des priorités du PSG sera de recruter un grand milieu de terrain. Dans cette optique, le nom de Paul Pogba revient avec insistance. Et pour cause, le contrat de l'ancien joueur de la Juventus s'achève en juin prochain et une prolongation ne semble pas dans l'air. Le club de la capitale souhaite donc en profiter pour attirer Paul Pogba libre l'été prochain. Et les excellentes relations entretenues par Leonardo avec Mino Raiola pourraient bien faciliter cette transaction.

Nkunku successeur de Pogba à Manchester United ?