Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi dit tout sur son arrivée à Paris !

Publié le 14 février 2022 à 11h30 par Dan Marciano

Arrivé lors du dernier mercato estival à Paris, Achraf Hakimi s'est vite senti à l'aise au sein du PSG, mais aussi au sein d'une ville qui compte une importante communauté marocaine.

Le PSG a réalisé un dernier mercato estival stratosphérique, recrutant plusieurs stars comme Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Georginio Wijnaldum. Mais la recrue la plus chère de la formation parisienne se nomme Achraf Hakimi. Arrivé en provenance de l’Inter, l’international marocain a été acheté 65M€ par le club parisien. Un joueur suivi depuis de nombreuses années par Mauricio Pochetino. « Si le rôle de Pochettino a été important ? Pas mal, avant de venir on était déjà en contact et il m'a dit ce qu'il voulait de moi et ce que j'allais faire dans l'équipe. Cela me donne confiance et tranquillité d'esprit, mais surtout la liberté pour les joueurs de se sentir importants, de jouer librement, c'est ce qui les a fait atteindre ce niveau. C'est ce que j'aime chez l'entraîneur, c'est qu'il est très proche et qu'il vous donne cette responsabilité » avait confié l’entraîneur du PSG en septembre dernier. Le technicien argentin n'a donc pas hésité au moment de donner son accord pour le transfert d’Hakimi en juillet dernier..

« En France, je me sens très à l'aise »

Aujourd’hui installé sur le côté droit de la défense, mais aussi à Paris, Achraf Hakimi a pris le temps de revenir sur ses premiers mois dans la capitale. « Oui, la vérité est que j'ai aimé, aussi à cause de la langue parlée au Maroc et j'apprends de plus en plus. C'est un pays et une ville qui me permettent de m'améliorer, d'apprendre et de profiter de la ville avec ma famille, en particulier de sa culture. En France, je me sens très à l'aise. Il y a beaucoup de gens d'Afrique ici, beaucoup d'Arabes qui m'ont très bien reçu et avec beaucoup d'affection. Les supporters du Parc des Princes nous soutiennent toujours, dans les moments clés. En championnat ça se voit mais en Ligue des champions aussi. Ils nous soutiennent très bien et la soirée de Ligue des champions va être magique » a confié l’international marocain dans un entretien accordé à Marca .

« Avant même que je vienne je sentais déjà l'affection »