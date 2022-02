Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le prochain club d'Isco déjà identifié ?

Publié le 14 février 2022 à 12h00 par La rédaction

Très peu utilisé cette saison, Isco devrait chercher à quitter le Real Madrid. Alors qu’il est en fin de contrat, le milieu offensif pourrait finalement aller se relancer au FC Séville l'été prochain.

Il était un joueur majeur lorsque le Real Madrid a remporté trois Ligues des Champions consécutives entre 2016 et 2018, pourtant aujourd’hui Isco vit une saison assez délicate. Peu utilisé par Carlo Ancelotti, l'international espagnol de 29 ans n’a pris part qu’à 14 rencontres cette saison, dont seulement 3 maigres titularisations. Isco, qui totalise deux buts cette saison, n'est visiblement plus le premier choix de son entraineur en sortie de banc, et pourrait quitter le Real Madrid afin de retrouver du temps de jeu.

Isco vers un nouveau club espagnol ?