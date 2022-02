Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Kylian Mbappé serait réglé «à 99%» !

Publié le 14 février 2022 à 11h45 par A.M. mis à jour le 14 février 2022 à 11h52

Bien que rien ne soit bouclé pour le moment, le départ de Kylian Mbappé ne semble plus faire aucun doute. Des sources affirment même que c'est bouclé à 99%...

A l'approche du choc contre le Real Madrid, l'avenir de Kylian Mbappé fait plus que jamais parler. Et pour cause, le futur de l'attaquant français semble passer par le club merengue , bien qu'il ait récemment annoncé que rien n'était décidé. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », assurait l'attaquant du PSG à Prime Video .

Le départ de Kylian Mbappé ne fait plus de doute...