Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare sa vengeance pour Kylian Mbappé !

Publié le 14 février 2022 à 8h45 par A.M.

Très remonté contre le PSG, qui n'aurait jamais répondu à ses offres pour Kylian Mbappé, le Real Madrid fait le forcing pour attirer l'attaquant libre à l'issue de la saison.

L'avenir de Kylian Mbappé fait parler depuis de nombreux mois. Et pour cause, en toute fin de mercato estival, le Real Madrid a fait le forcing pour attirer l'attaquant du PSG en proposant différentes offres, toutes restées sans réponses. Le club merengue n'avait pourtant pas lésiné sur les moyens en proposant jusqu'à 180M€ pour racheter la dernière année du contrat de Kylian Mbappé. En vain, et cela aurait été très mal vécu à Madrid.

Pérez très agacé par l'absence de réponse à ses offres