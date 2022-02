Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités d'Achraf Hakimi sur son départ du Real Madrid !

Publié le 14 février 2022 à 11h15 par D.M.

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi n'a jamais réussi à s'imposer durablement dans la capitale espagnole. Aujourd'hui au PSG, l'international marocain est revenu, avec beaucoup de recul, sur son passage en Liga.

Sergio Ramos n’est pas le seul ancien de la Maison-Blanche à avoir été recruté par le PSG lors du dernier mercato estival. Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi a, lui aussi, rejoint les rangs du club parisien. Acheté 65M€, l’international marocain n’est jamais parvenu à s’imposer durablement en Liga et s’est révélé aux yeux du monde au Borussia Dortmund, où il était prêté entre 2018 et 2020. Hakimi restera deux ans en Bundesliga avant de rejoindre l’Inter, puis le PSG. Aujourd’hui lié au club de la capitale jusqu’en 2026, le latéral droit est revenu sur son début de carrière et notamment sur son départ du Real Madrid.

« Je pense que Madrid ne voulait pas parier autant sur moi que d'autres clubs »