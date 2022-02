Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente tout pour retenir Kylian Mbappé !

Publié le 14 février 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, le PSG met tout en œuvre en coulisse afin de convaincre son attaquant de prolonger son bail alors que le Real Madrid continue de faire le forcing pour enfin l'attirer à l'issue de la saison. Une énorme bataille s'est engagée.

L'avenir de Kylian Mbappé est évidemment au cœur de toutes les discussions, et le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui a offert un choc entre le PSG et le Real Madrid, a ravivé les discussions. A l'approche du match aller, l'attaquant parisien sait que son cas va grandement faire parler. Par conséquent, après la large victoire contre le LOSC il y a une semaine (5-1), Kylian Mbappé a pris les devants au micro de Prime Video . « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », assurait-il afin de faire taire les rumeurs au moins le temps que se dispute la double confrontation entre le PSG et le Real Madrid. Malgré tout, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la tendance est clairement à un départ de Kylian Mbappé.

Dembélé, Zidane... Le PSG sort les gros moyens