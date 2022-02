Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz fait déjà l'unanimité chez les Verts !

Publié le 14 février 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Arrivé en décembre dernier à l'ASSE pour remplacer Claude Puel, Pascal Dupraz a déjà imposé sa patte dans le vestiaire stéphanois. Son arrivée a déjà été saluée par plusieurs cadres de l'effectif.

Il connaît ses situations chaudes. Recruté pour maintenir l'ASSE en Ligue 1, Pascal Dupraz avait évité la descente de justesse avec le TFC en 2016. Les dirigeants stéphanois réclament le même destin pour l’ASSE, lanterne rouge au début du mois de janvier. Lié aux Verts jusqu’à la fin de la saison, Pascal Dupraz a d'ores et déjà réussi sa première mission, en redonnant confiance à son groupe. Après des débuts délicats, le club semble avoir retrouvé le goût de se battre. Même si les prestations sont loin d’être parfaites, l’ASSE enchaîne les victoires en championnat. Face à Clermont ce dimanche (1-2), l’équipe a remporté son troisième match consécutif et pointe, ce lundi, à la 18ème place. Le mérite revient bien évidemment aux joueurs de l’ASSE, eux aussi en mission commando, mais aussi à Pascal Dupraz. Proche de son groupe, le technicien français a vite fait oublier le passage de Claude Puel et est parvenu à convaincre le vestiaire en très peu de temps.

« Pascal Dupraz, c'est comme un deuxième papa pour tout le monde »