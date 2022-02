Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos envoie un message clair sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 14 février 2022 à 16h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit à l'été 2022. Présent en conférence de presse ce lundi avant le choc face au club merengue, Marquinhos a évoqué l'avenir du champion du monde français.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement d'un départ libre et gratuit. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG a un accord de principe avec le Real Madrid pour une arrivée le 1er juillet. Mais alors que le club parisien affronte l'écurie merengue en huitième de finale de la Ligue des Champions, l'avenir de Kylian Mbappé pourrait dépendre de l'issue de cette double confrontation. Interrogé sur le sujet, Marquinhos a pris position en conférence de presse d'avant-match ce lundi après-midi.

«Même avec sa situation, j'espère qu'il sera décisif demain»