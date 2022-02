Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos prend une décision radicale pour son avenir !

Publié le 14 février 2022 à 15h45 par A.M.

Alors que des rumeurs ont évoqué une possible retraite anticipée de Sergio Ramos, le défenseur espagnol n'aurait aucune intention de mettre fin à sa carrière.

Les premiers mois de Sergio Ramos au PSG sont loin de répondre aux attentes suscitées par son arrivée. Et pour cause, l'ancien défenseur du Real Madrid, arrivé libre l'été dernier, joue très peu à cause de ses pépins physiques. Et alors qu'il semblait aller mieux en ce début d'année 2022, l'Espagnol a rechuté à l'entraînement et souffre d'un mollet qui le privera de ses retrouvailles avec le Real Madrid mardi. A tel point que certaines rumeurs évoquaient la possibilités d'une retraite anticipée pour Sergio Ramos qui peine à retrouver son meilleur niveau. Une rupture de contrat avec le PSG été même envisagée.

Pas de retraite pour Ramos