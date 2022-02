Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envoie un gros indice sur son avenir !

Publié le 14 février 2022 à 16h45 par A.D.

En difficulté au PSG depuis le début de saison, Mauricio Pochettino pourrait être évincé d'ici le prochain exercice. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, le technicien argentin a fait passer un message fort sur sa situation.

Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino est décrié. Alors que les résultats du PSG sont loin d'être parfaits, le technicien argentin est sur un siège éjectable. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG, et ce, parce que Doha rêve d'installer Zinedine Zidane à sa place. Dans ces conditions, l'ancien coach de Tottenham ne devrait plus être l'entraineur du PSG la saison prochaine. Et il pourrait même être évincé avant la fin de cet exercice 2021-2022.

«Tout projet me mobilise, j'ai toujours choisi la voie du coeur»