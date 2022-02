Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Zidane... Le plan fou du Qatar pour Mbappé !

Publié le 14 février 2022 à 13h45 par A.M.

Bien décidé à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, le PSG tente de placer Zinedine Zidane sur son banc pour remplacer Mauricio Pochettino.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de mobiliser l'attention du PSG. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français prend fin en juin prochain, et un départ au Real Madrid à l'issue de la saison est la tendance forte du moment, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Ces derniers jours, Kylian Mbappé laisse toutefois un mince espoir au PSG assurant, au micro de Prime Video , que sa « décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera. »

Le PSG veut Zidane pour conserver Mbappé