Real Madrid - Malaise : Vinicius Jr met les choses au clair sur sa relation avec Benzema !

Publié le 14 février 2022 à 15h00 par D.M.

A quelques heures du huitième de finale de Ligue des champions face au PSG, Vinicius Jr s'est prononcé sur sa relation avec Karim Benzema.

Karim Benzema et Vinicius Jr avaient fait les gros titres de la presse espagnole en octobre 2020. Durant la mi-temps d’une rencontre de Ligue de champions face au Borussia Mönchengladbach, l’attaquant français s’était entretenu dans le vestiaire avec Ferland Mendy. « Il fait ce qu'il veut. Frère, joue pas avec lui ! La vie de ma mère. Il joue contre nous » avait lâché le buteur à son compatriote, en évoquant la prestation du Brésilien. Mais aujourd’hui, la relation entre les deux joueurs est au beau fixe. Vinicius Jr a indiqué qu’il s’entendait idéalement avec Karim Benzema, qui n’hésite pas à lui donner des conseils au Real Madrid.

« Depuis mon arrivée, il m'a toujours apporté son soutien et sa confiance »