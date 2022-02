Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le PSG affiche une énorme crainte avec Karim Benzema !

Publié le 12 février 2022 à 10h30 par D.M.

Presnel Kimpembe est revenu sur le huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, mais aussi sur ses retrouvailles avec Karim Benzema, son partenaire en équipe de France.

Vainqueur de Rennes ce vendredi dans la douleur (1-0), le PSG va pouvoir, désormais, se concentrer sur le huitième de finale aller de Ligue des champions. Mardi, le club parisien recevra le Real Madrid, qui pourrait se passer des services de Karim Benzema. Touché à la cuisse gauche, l’international français est incertain pour cette rencontre, même si Carlo Ancelotti s’est montré rassurant en conférence de presse. « Les sensations sont positives. La priorité, c'est la santé du joueur. Si Benzema joue, c'est qu'il n'y aura pas de risque (de rechute). Il reste encore quatre jours » a confié l’entraîneur. Joueur du PSG, Presnel Kimpembe s’est exprimé sur sa relation avec Karim Benzema.

« C’est un grand attaquant, de classe mondiale, donc ça ne va pas être un match facile »