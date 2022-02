Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le message fort de Pochettino sur l'absence de Karim Benzema !

Publié le 11 février 2022 à 11h00 par La rédaction

Touché physiquement, Karim Benzema pourrait bien ne pas disputer le match aller du huitième de finale entre le Real Madrid et le PSG. Une absence dont Mauricio Pochettino se méfie tout de même.

A 4 jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid, la présence de Karim Benzema n’est toujours pas assurée côté madrilène. Sorti sur blessure lors du match nul (2-2) en championnat face à Elche, l’international français n’a toujours pas repris l’entrainement collectif et à de fortes chances de manquer le premier acte entre les deux clubs.

« Une force plus grande que n’importe quel joueur »