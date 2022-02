Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le PSG envoie un incroyable message pour Lionel Messi !

Publié le 10 février 2022 à 4h45 par T.M.

Alors que le PSG va retrouver le Real Madrid, Lionel Messi serait visiblement le premier heureux de ce tirage au sort.

En terminant deuxième de son groupe de Ligue des Champions, le PSG pouvait craindre le pire pour son huitième de finale. Finalement, le tirage au sort a placé le Real Madrid sur le chemin des Parisiens. Le 15 février prochain, le match aller se déroulera au Parc des Princes et cette rencontre sera particulière pour plusieurs joueurs, comme Navas, Di Maria et Ramos, les anciens du Real Madrid, Kylian Mbappé qu’on annonce vers la Casa Blanca, ou bien Lionel Messi, lui l’ancien l’ennemi des Merengue avec le FC Barcelone. Et à en croire les derniers échos en provenance du vestiaire du PSG, l’Argentin serait impatient de se mesurer à nouveau avec le Real Madrid.

« Le plus content était Messi »