Real Madrid - Malaise : Ce message fort en interne sur la situation de Gareth Bale !

Publié le 9 février 2022 à 16h00 par T.M.

Alors que le cas de Gareth Bale interroge énormément, Marco Asensio, coéquipier du Gallois au Real Madrid, a évoqué le sujet.

Si Gareth Bale a énormément fait pour le Real Madrid par le passé, voilà que le Gallois n’est plus en odeur de sainteté aujourd’hui. L’ancien de Tottenham joue très peu avec Carlo Ancelotti, prenant le plus souvent place sur le banc de touche. La situation de Bale est ainsi au coeur de nombreuses discussions en Espagne. Et alors que l’ailier de 32 ans doit faire ses valises en fin de saison, Marco Asensio a fait un point sur le situation de son coéquipier.

« Il peut être prêt pour aider »