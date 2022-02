Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : L'énorme mise au point d'Ancelotti sur Hazard !

Publié le 5 février 2022 à 21h00 par D.M.

La presse espagnole évoquait des tensions entre Carlo Ancelotti et Eden Hazard. Ce samedi, l'entraîneur du Real Madrid a tenu à mettre les choses au clair en conférence de presse.

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a décidé de se passer des services d’Eden Hazard pour le match de Coupe de Roi face à l’Athlétic Bilbao jeudi soir (défaite 1-0). « Pourquoi Jovic, Hazard ou Bale n'ont pas joué ? J'ai fait sortir Toni Kroos et Vinicius Jr à cause de la fatigue. J'étais en train de réfléchir aux changements pour les prolongations. Je n'ai pas eu le temps de faire entrer d'autres joueurs... » a tenté de justifier le technicien italien. Selon Marca, cette décision n’est pas passé auprès de l’international belge, qui ne cacherait plus sa frustration en coulisses.

« Il n'y a rien de personnel »