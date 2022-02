Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le divorce est acté entre Ancelotti et Gareth Bale ?

Publié le 6 février 2022 à 12h00 par La rédaction

Revenu l'été dernier au Real Madrid, Gareth Bale a repris une place qu’il connaît bien depuis quelques mois : le banc de touche. Le Gallois agacerait même Carlo Ancelotti à cause de son manque d’engagement.

En 2013, quand Gareth Bale signe au Real Madrid, on s’attend à l’explosion d’un énorme talent. Depuis son replacement sur un côté de l’attaque de Tottenham, l’ailier gallois s'est amusé en Premier League. Au Real, Bale fait très vite l’unanimité en étant décisif dans les moments clés. En finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone, mais surtout quelques années plus tard en finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Une carrière brillante qui prend une triste tournure. Depuis plus d’une saison, Gareth Bale semble désintéressé du football. De quoi agacer Carlo Ancelotti…

Ancelotti a perdu espoir