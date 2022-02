Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ancelotti prévient le PSG pour Benzema !

Publié le 7 février 2022 à 14h10 par A.M.

Après la poussive victoire contre Grenade (1-0), Carlo Ancelotti s'est prononcé sur la santé de ses troupes et notamment de Karim Benzema à moins de dix jours du choc contre le PSG.

A moins de dix jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, Mauricio Pochettino et Carlo Ancelotti espèrent pouvoir compter sur un groupe au complet. Mais des deux côtés, des joueurs importants sont absents. A Paris, Neymar reste incertain tandis que du côté madrilène, c'est Karim Benzema qui est absent et qui a raté la victoire contre Grenade dimanche (1-0). En conférence de presse, Carlo Ancelotti a évoqué la blessure de l'international français.

«La semaine est très importante pour nous»