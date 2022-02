Foot - Real Madrid

Real Madrid : Avant le PSG, Ancelotti annonce la couleur pour Benzema !

Publié le 5 février 2022 à 19h10 par La rédaction

Présent ce samedi en conférence de presse, Carlo Ancelotti a confirmé que Karim Benzema ne serait pas dans le groupe pour le match de dimanche, avant d’ajouter que le Real Madrid pouvait faire sans lui.

Les supporters du Real Madrid pensaient voir Karim Benzema faire son retour dans le groupe pour le match de dimanche contre Grenade, ils devront encore patienter. Blessé depuis la rencontre contre Elche, l’attaquant de l’équipe de France est toujours aux soins et espère être de retour pour le 8ème de finale contre le PSG. Présent ce samedi en conférence de presse, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de Benzema.

«Sans lui, nous avons aussi gagné des matchs»