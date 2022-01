Foot - Real Madrid

Real Madrid : Mbappé, Griezmann… Les confidences de Benzema sur son retour chez les Bleus !

Publié le 30 janvier 2022 à 15h30 par Th.B.

De retour en Équipe de France au printemps dernier, Karim Benzema a suffisamment de recul à présent pour faire un point sur sa réintégration surprise et sur ses liens avec ses compères d’attaque chez les Bleus et potentiellement au Real Madrid à l’avenir pour ce qui est de Kylian Mbappé…

En mai dernier, Didier Deschamps surprenait son monde à l’aube de l’Euro en faisant le choix de rappeler Karim Benzema en Équipe de France pour la première fois depuis octobre 2015. Avec 4 buts en autant de rencontres, Benzema a indéniablement été l’une des rares satisfactions de l’échec des Bleus à l’Euro. Et depuis, l’attaquant du Real Madrid ne cesse de tirer le collectif de l’Équipe de France vers le haut en jouant un gros rôle dans le sacre des hommes de Deschamps pour la Ligue des Nations. Et à quelques mois de la Coupe du monde, qui sera son premier Mondial depuis 2014 et seulement le deuxième de sa riche carrière, Karim Benzema a des idées de grandeur comme il l’a fait savoir à Téléfoot . « T’es obligé de les mettre en favori la France, c’est obligatoire. Parce que qualité sur le terrain, ce qu’on montre tous en club ou en sélection, on montre qu’on peut être les meilleurs. On a la Ligue des champions qui est un peu la Coupe du monde des clubs. Mais la Coupe du monde, ça représente tout ».

L’appel de Deschamps, les supporters… Benzema dit tout…

Au cours du même entretien à Madrid avec le journaliste Frédéric Callenge, le numéro 9 du Real Madrid est revenu sur son retour chez les Bleus. « Mon retour en équipe de France ? Je ne veux pas dire que j’appréhendais, mais j’avais beaucoup d’émotions. Ça été exceptionnel car les supporters m’attendaient depuis longtemps. (…) Ça m’a permis d’aller plus haut, de montrer d’autres choses. Ça me permet d’être encore plus fort. (…) Lorsque le sélectionneur dit mon nom, il y a eu beaucoup d’émotions. Ce n’était pas bizarre, mais il y a eu beaucoup d’émotions. (…) L’accueil des supporters a été exceptionnel. Avec eux ça a toujours été cool, même si on a raconté beaucoup d’histoires. Ils sont tellement contents pour moi, c’est ce qui me procure beaucoup d’émotions et de donner à travers le terrain ».

…et ne tarit pas d’éloges pour Griezmann et Mbappé !