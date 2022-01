Foot - PSG

PSG/Real Madrid : Ancelotti est fixé pour Benzema !

Publié le 24 janvier 2022 à 17h25 par B.C. mis à jour le 24 janvier 2022 à 17h26

Touché dimanche face à Elche (2-2), Karim Benzema devrait être opérationnel pour le choc face au PSG le 15 février prochain.