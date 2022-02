Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un crack de L1 lâche un indice sur son avenir !

Publié le 9 février 2022 à 21h10 par La rédaction

Alors qu’il fait les beaux jours de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni suscite l’intérêt des cadors européens. Si Monaco ne compte pas brader l’international français, le Real Madrid serait tout de même très intéressé.

Aurélien Tchouaméni vit une ascension folle. Transféré à l’AS Monaco en janvier 2020 en provenance des Girondins de Bordeaux, le milieu de terrain de 22 ans suscite aujourd’hui l’intérêt des plus grands. Si le PSG serait déjà venu aux renseignements, le Real Madrid manifesterait également son intérêt. Pour assurer la succession de Casemiro, la Casa Blanca serait décidé à attirer Tchouaméni dans ses rangs, mais pour cela il faudra débourser entre 80 et 100M€, somme demandée par Monaco selon Marca .

Tchouaméni prêt à rejoindre un grand club ?