Mercato : Ben Yedder prêt à quitter l’AS Monaco ?

Publié le 12 janvier 2022 à 12h55 par La rédaction mis à jour le 12 janvier 2022 à 12h56

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder pourrait envisager un départ du Rocher en cas de non-qualification en Ligue des Champions la saison prochaine.