Real Madrid - Malaise : Avant le PSG, un gros coup dur se confirme pour Benzema…

Publié le 9 février 2022 à 17h00 par La rédaction

Blessé depuis la rencontre contre Elche, Karim Benzema n’aurait toujours pas repris l’entraînement collectif. Sa présence contre le PSG mardi prochain s’assombrit.

Pièce maîtresse du Real Madrid, Karim Benzema tient tous les socios madrilènes en haleine depuis sa blessure contre Elche. Avec 17 buts en Liga, l’attaquant français est de loin le meilleur buteur du championnat et sans lui, il n’y a pratiquement que Vinicius Junior capable de marquer. A moins d’une semaine du choc contre le PSG, la blessure de Benzema inquiète. Et les nouvelles ne sont pas rassurantes…

Benzema n’a pas repris l’entraînement collectif