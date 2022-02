Foot - ASSE

ASSE : La punchline de Dupraz après la victoire des Verts !

Publié le 13 février 2022 à 18h50 par A.D.

Ce dimanche, l'ASSE l'a emporté sur la pelouse de Clermont. Après la rencontre, Pascal Dupraz a fait part de son immense joie d'avoir quitté la dernière place de Ligue 1, glissant au passage un énorme tacle à Pascal Gastien, l'entraineur de Clermont.