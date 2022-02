Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce tonitruante sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 14 février 2022 à 22h45 par D.M.

Kylian Mbappé a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, le joueur a toujours rêvé d'évoluer sous le maillot espagnol.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé se rapproche d’un départ vers le Real Madrid. Agé de 23 ans, le joueur a un accord de principe avec les dirigeants espagnols. Sauf énorme surprise, le champion du monde 2018 ne devrait donc pas prolonger son contrat avec le PSG. Avant de changer d’air, Mbappé espère, néanmoins, remporter sa première Ligue des champions. Mais pour cela, il devra surmonter l’obstacle Real Madrid en huitième de finale.

« Son rêve a toujours été le Real Madrid »