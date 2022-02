Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé pourrait faire une première victime de taille au Real Madrid !

Publié le 15 février 2022 à 0h00 par A.C.

Annoncé de plus en plus proche d'un départ du PSG, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid, où Florentino Pérez semble vouloir lui faire de la place.

Au Paris Saint-Germain certains croient toujours à une prolongation, mais Kylian Mbappé s’approche dangereusement d’un départ. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il existe déjà un accord de principe avec le Real Madrid, que l’attaquant va d’ailleurs croiser ce mardi pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions. En Espagne on assure que le président Florentino Pérez est prêt à dérouler le tapis rouge à la star du PSG, qui pourrait devenir le joueur le mieux payé de la planète la saison prochaine et former un trio infernal avec Karim Benzema et Vinicius Jr.

Le Real Madrid souhaite se débarrasser d’Hazard