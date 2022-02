Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris une décision fracassante pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 14 février 2022 à 22h15 par A.D.

Pour combler le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG penserait à recruter Cristiano Ronaldo. Mais selon la presse italienne, une arrivée de CR7 à Paris ne serait pas du tout d'actualité.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a un accord de principe avec Florentino Pérez pour une arrivée libre et gratuite à l'été 2022. Et pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait une idée en tête : recruter Cristiano Ronaldo pour aligner une triplette avec Neymar et Lionel Messi. Toutefois, CR7 ne devrait pas poser ses valises à Paris lors du prochain mercato estival.

«Je pense que le PSG n'est pas intéressé»