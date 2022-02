Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Messi est validée dans le vestiaire !

Publié le 14 février 2022 à 18h10 par A.M.

Arrivé l'été dernier au PSG, Lionel Messi impressionne ses coéquipiers, à l'image de Danilo Pereira, qui ne cache pas son admiration pour La Pulga.

L'été dernier, le PSG a sauté sur l'opportunité qui s'est présentée avec Lionel Messi. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l'international argentin n'a pas été en mesure de prolonger au Barça qui ne pouvait pas se permettre de conserver sa star pour des raisons économiques. Lionel Messi s'est donc engagé avec le PSG et malgré des premiers mois poussifs, le septuple Ballon d'Or impressionne ses coéquipiers comme le confie Danilo Pereira qui côtoie également Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise.

Danilo s'enflamme pour Messi