Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s'en tenir dans ce dossier à 0€ !

Publié le 15 février 2022 à 0h15 par B.L.

En fin de contrat le 30 juin prochain avec le Milan AC, Franck Kessié semble être bien parti pour quitter les Rossoneri à la fin de la saison. L'Ivoirien, qui serait notamment suivi par le PSG, susciterait l'intérêt de nombreux clubs en coulisses.

Leonardo pourrait bien avoir pris goût aux gros coups à 0€. L'été dernier, le directeur sportif du PSG avait frappé fort en s'attachant les services de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et de Lionel Messi sans débourser la moindre indemnité de transfert. Pour l'été prochain, Paris pourrait réitérer cette stratégie, puisque le club francilien a dernièrement été associé à d'autres joueurs en fin de contrat tels que Paul Pogba, Antonio Rüdiger ou encore Franck Kessié. Et pour l'Ivoirien, le PSG devrait se retrouver au cœur d'une énorme bataille, puisqu'en plus du FC Barcelone, le milieu de 25 ans aurait d'autres prétendants.

Plusieurs clubs s'intéressent à Kessié, qui n'a toujours pas pris sa décision