Mercato - PSG : Un destin tout tracé pour Marquinhos ?

Publié le 14 février 2022 à 23h15 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 et capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos pourrait laisser sa marque dans l’histoire du club.

C’est peut-être la meilleure recrue depuis l’arrivée de QSI au Paris Saint-Germain. Arrivé en 2013 après avoir impressionné en Italie, Marquinhos s’est affirmé comme un véritable pilier du club au fil des années, jusqu’à en devenir le capitaine. Une histoire forte s’est tissée entre les deux et lors d’un récent entretien accordé à Téléfoot , il a déclaré sa flamme au PSG. « Si je vais prolonger au PSG ? J'espère. Mon envie c'est de rester » a expliqué Marquinhos. « J'ai encore de l'envie et de l'énergie pour essayer d'emmener le Paris Saint-Germain le plus haut possible. Mon histoire ici n'est pas terminée. J'espère qu'on aura un accord pour la prolongation ». A noter que des négociations très avancées auraient lieu pour prolonger son contrat de deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2026.

Marquinhos indispensable pour le PSG