Mercato - Real Madrid : Un nouveau départ colossal se dessine pour cet été !

Publié le 15 février 2022 à 7h00 par A.C.

En fin de contrat, Isco ne devrait vraisemblablement pas croiser la route de Kylian Mbappé au Real Madrid, la saison prochaine.

En Espagne, on ne compte plus que les jours avant l’arrivée de Kylian Mbappé. L’attaquant star du Paris Saint-Germain se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat et nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il existe déjà un accord de principe avec le Real Madrid. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ne devraient que retarder l’inévitable et Mbappé pourrait devenir à Madrid le joueur le mieux payé du monde, notamment devant Neymar et Lionel Messi, ses coéquipiers au PSG. Pour financer en grande partie cette opération, le Real Madrid souhaiterait se séparer de plusieurs joueurs, dont Gareth Bale, Eden Hazard ou encore Marcelo.

Isco prêt à rebondir en Serie A