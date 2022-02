Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Xavi et Alves, Laporta peut boucler un retour XXL !

Publié le 15 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Ancienne gloire du FC Barcelone où il formait un duo productif avec Xavi Hernandez au milieu de terrain, Andrés Iniesta a ouvert la porte à un retour au Barça après ceux de Xavi et de Dani Alves.

Élu en mars 2021 par les socios du FC Barcelone, Joan Laporta est revenu au Barça 11 ans après son départ pour retrouver un club dans une situation périlleuse que ce soit sur le plan sportif et surtout financier avec une dette s’élevant à 1,3Md€ l’été dernier. Mais le retour du président du FC Barcelone en a engendré d’autres en les personnes de Xavi Hernandez, nommé entraîneur en novembre dernier et celui de Dani Alves. Pour ce qui est d’Andrés Iniesta, qui n’a par le passé jamais caché son désir de revenir au FC Barcelone, le président Joan Laporta aurait une carte à jouer.

« Le Barça est ma maison et je ne pourrais pas être mieux que là-bas »