Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Iniesta lance un énorme appel du pied à Laporta !

Publié le 14 février 2022 à 20h00 par P.L.

Parti en 2018, Andrés Iniesta profite de sa fin de carrière au Japon avant de prendre sa retraite. Mais n'ayant pas oublié le Barça, le milieu de terrain espagnol envisage bien un retour au sein du club catalan.

Parti au Japon en 2018, Andrés Iniesta vit une fin de carrière paisible avec le Vissel Kobe. À 37 ans, le milieu de terrain espagnol fait ses matchs en attendant de prendre sa retraite. Joueur emblématique de la période dorée du FC Barcelone, Andrés Iniesta a tout gagné, ou presque, avec le club catalan. S’il évolue aujourd’hui au Japon, l’ex-international de la Roja garde toujours le Barça dans un coin de sa tête. D’ailleurs, il ne serait pas insensible à un éventuel retour au sein de son club de coeur.

« Le Barça est ma maison et je ne pourrais pas être mieux que là-bas »