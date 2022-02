Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un nouveau message en interne !

Publié le 15 février 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Toujours dans l’espoir de pouvoir conserver Kylian Mbappé encore quelques années au PSG, Marquinhos a une nouvelle fois évoqué l’avenir de son coéquipier lundi.

Restera, restera pas ? L’avenir de Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre lorsqu’il s’agit d’évoquer l’actualité mercato du PSG puisque l’international français arrivera en fin de contrat en juin prochain. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid pour l’été 2022, et alors que son départ libre du PSG semble donc se préciser, Marquinhos tente le tour pour le tour avec son partenaire.

« Il aura ce choix à faire »