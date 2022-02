Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi a déjà vendu la mèche pour son avenir ?

Publié le 15 février 2022 à 2h45 par La rédaction

Recruté par le PSG l’été dernier, Achraf Hakimi semble pleinement épanoui au sein du projet QSI et envisage de suivre les traces de Marco Verratti. De quoi garantir sa présence au club pour de nombreuses années…

Le PSG n’a pas hésité à mettre le paquet l’été dernier pour attirer Achraf Hakimi en lâchant plus de 65M€ à l’Inter Milan pour recruter le latéral droit marocain, dont le contrat court désormais jusqu’en juin 2026 au Parc des Princes. Titulaire indiscutable sous les ordres de Mauricio Pochettino, Hakimi semble d’ailleurs vouloir se projeter à long terme avec le PSG comme l’a laissé entendre son discours lundi dans les colonnes de Marca.

Hakimi veut suivre l’exemple de Verratti