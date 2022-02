Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 février 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé s’apprête plus que jamais à rallier le Real Madrid. Et un journaliste espagnole confirme la tendance dans ce dossier…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ! Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’attaquant tricolore dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid pour une arrivée libre l’été prochain, au terme de son contrat dans la capitale. Et il semblerait effectivement que le PSG ne soit plus du tout en capacité de prolonger Mbappé comme l’a confirmé le journaliste espagnole Daniel Cayetano dans un entretien accordé à TMW .

« L’avenir de Mbappé sera au Real Madrid »