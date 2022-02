Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle bombe est lâchée sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 14 février 2022 à 17h15 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus d'un départ du PSG. D'ailleurs, les négociations avec le Real Madrid seraient en excellentes voies et pourraient bien se clore très prochainement.

L’été dernier, le PSG avait la possibilité de se séparer de Kylian Mbappé contre une importante indemnité de transfert. Cependant, la direction parisienne a préféré le conserver, au risque de le voir partir libre en juin prochain. Et le pire est en train de se préparer. Comme le10sport.com vous l’a révélé en janvier dernier, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine. D’ailleurs, le dossier progresserait à une très grande vitesse pour le club madrilène.

Stade final atteint pour les négociations entre Mbappé et le Real Madrid