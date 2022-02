Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a programmé sa grande annonce pour son avenir !

Publié le 14 février 2022 à 14h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé devrait prochainement trancher sur son avenir, mais son annonce attendra probablement le mois de mai.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé annonçait la couleur concernant son avenir. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », assurait-il au micro de Prime Video . Mais s'il n'a pas encore tranché, une annonce est toutefois attendue dans les prochaines semaines.

Mbappé réserve son annonce pour le mois de mai