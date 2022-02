Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid laisse le champ libre à Leonardo pour… Haaland !

Publié le 15 février 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’Erling Braut Haaland aurait des vues sur le Real Madrid pour la prochaine intersaison, le club merengue prévoirait de reporter son offensive, laissant le champ libre au PSG…

Dès le mois d’août 2021, moment où le Real Madrid avait lancé son offensive auprès du PSG pour le transfert de Kylian Mbappé, le10sport.com vous révélait en exclusivité qu’en cas de départ de l’attaquant français à l’issue de son contrat en juin 2022, la priorité des dirigeants du PSG se nommait Erling Braut Haaland. Et force est de constater que la tendance demeure la même puisque Foot Mercato et L’Équipe ont confirmé ces derniers jours que la volonté première des décideurs du Paris Saint-Germain était de remplacer Kylian Mbappé par Haaland l’été prochain. Pour rappel, la clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat courant jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund sera effective le 31 mai prochain. Néanmoins, Erling Braut Haaland semblerait donner sa préférence au Real Madrid plutôt qu’au PSG.

« Le Real ne voudrait aller prendre Haaland qu'en 2023 »