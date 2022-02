Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema, Mbappé... Coup de théâtre dans le feuilleton Haaland !

Publié le 14 février 2022 à 21h10 par D.M.

Le Real Madrid pourrait attendre l'été 2023 pour recruter Erling Haaland en raison de l'arrivée probable de Kylian Mbappé, mais aussi des prestations solides de Karim Benzema cette saison.

Le PSG pourrait perdre une première bataille contre le Real Madrid, celle qui se trouve sur le marché des transferts. Opposées en huitième de finale de Ligue des champions, les deux équipes tentent de convaincre Kylian Mbappé. Mais comme annoncé par le 10Sport.com, le club espagnol a un accord de principe avec le joueur, lié au PSG jusqu’en juin prochain. Conscients des envies de départ de sa star, les responsables parisiens se sont penchés sur sa succession. Toujours selon les informations du 10Sport.com, la priorité se nomme Erling Haaland (Borussia Dortmund). Le buteur norvégien apparaît dans le viseur de plusieurs cadors comme le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Real Madrid.

« Le Real ne voudrait aller prendre Haaland qu'en 2023 »