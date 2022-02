Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a aidé Leonardo à boucler un énorme coup !

Publié le 15 février 2022 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur son arrivée, Achraf Hakimi reconnaît que Mauricio Pochettino a été important dans son choix de signer au PSG.

Récemment, Mauricio Pochettino ne tarissait pas déloges pour Achraf Hakimi, recruté l'été dernier en provenance de l'Inter Milan : « Achraf est un jeune joueur que je suivais déjà à l'époque où j'étais à Tottenham. Nous étions sur le point de le faire venir aux Spurs, mais il est ensuite allé jouer pour Dortmund. Il est très endurant, son potentiel physique est énorme. Il est jeune, il doit encore mûrir au niveau défensif, mais il apporte beaucoup en attaque ». Il faut dire que l'actuel entraîneur du PSG a participé activement au transfert de l'international marocain.

Hakimi et le rôle de Pochettino