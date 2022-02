Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu d'Hakimi sur le feuilleton Sergio Ramos !

Publié le 15 février 2022 à 7h45 par D.M.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival, Achraf Hakimi a retrouvé son ancien coéquipier au Real Madrid Sergio Ramos. Pourtant, l'international marocain n'imaginait pas le défenseur quitter la capitale espagnole.

Le PSG a rendez-vous avec le Real Madrid ce mardi. Un match particulier pour Achraf Hakimi, formé au sein de la formation espagnole, mais surtout pour Sergio Ramos. Blessé au mollet, le défenseur manquera certainement ce choc, mais soutiendra sa nouvelle équipe face à son club de cœur. Arrivé en 2005 au Real Madrid, l’international espagnol est devenu une icone dans la capitale jusqu’à son départ lors de l’été 2021. Arrivé au PSG cet été, Achraf Hakimi s’est exprimé sur ses retrouvailles avec Sergio Ramos et sur son transfert.

« J'ai été surpris qu'il quitte le Real Madrid, mais je suis heureux de l'avoir avec nous »