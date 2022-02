Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible sortie du clan Sergio Ramos !

Publié le 15 février 2022 à 5h30 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, Sergio Ramos a posé ses valises au PSG. Et visiblement, cela serait loin d’être tout rose pour l’ancien du Real Madrid.

Alors qu’il semblait prévu que Sergio Ramos finisse sa carrière au Real Madrid, un accord n’a finalement pas pu être trouvé pour une prolongation. A l’intersaison, l’Espagnol s’est alors retrouvé libre et le PSG n’a pas hésité une seconde pour sauter sur l’occasion. Ramos a donc pris la direction de la capitale, mais jusqu’à présent, cela a été très compliqué. En effet, le défenseur central a très peu joué à cause de pépins physiques à répétition. Mais le malaise pourrait être encore plus profond…

« Il n’est pas à l’aise à Paris »