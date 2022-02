Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire essaie de retenir Kylian Mbappé !

Publié le 15 février 2022 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi espère que son coéquipier restera au PSG le plus longtemps possible.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé évoquait son avenir au PSG : « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera ». Malgré tout, son futur continue de faire parler, notamment à l'approche du choc contre le Real Madrid. Et Achraf Hakimi, très proche de Kylian Mbappé, évoque la situation de son coéquipier.

Hakimi évoque le cas Mbappé