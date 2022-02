Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Ramos lâche une terrible révélation sur son intégration...

Publié le 14 février 2022 à 17h00 par A.M.

En difficulté depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos peine à s'intégrer à Paris comme le raconte l'un de ses proches dans les médias espagnols.

Arrivé libre l'été dernier en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos a vécu des premiers mois difficiles au PSG. Et pour cause, handicapé par des pépins physiques, l'ancien capitaine du club merengue a très peu joué. Et alors qu'il revenait bien en ce début d'année 2022, Sergio Ramos a rechuté avec une blessure au mollet qui va le priver de ses retrouvailles avec le Real Madrid mardi. Une situation qui ne facilite pas son intégrations au PSG.

Ramos «n'est pas à l'aise à Paris»